Neres não esqueceu Otávio e Pote na festa do título do Benfica: «Chupa, chora bebé»

David Neres não esqueceu os atritos com Otávio, no clássico com o FC Porto, e Pote, no dérbi com o Sporting na penúltima jornada da Liga Bwin, e mencionou os dois rivais nos comentários de um direto no Instagram. A momentos de chegar ao Marquês de Pombal juntamente com os companheiros de equipa para celebrar a conquista do 38.º título nacional do clube com os adeptos, o extremo brasileiro identificou (ainda que de forma errada) os dois internacionais portugueses escrevendo de seguida os seguintes comentários: "Chupa" e "Chora bebé", a última é uma expressão utilizada mais do que uma vez pelo médio portista.

Os adeptos benfiquistas rapidamente partilharam centenas de 'prints' do sucedidos nas redes sociais, imagens que chegaram, naturalmente, até aos adeptos dos dois clubes rivais. As opiniões, como seria de se esperar, dividiram-se.