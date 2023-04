Neres saiu furioso do jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Logo após o apito final, foi evidente a desilusão que pairava entre os jogadores do Benfica pelo resultado negativo, sendo que alguns deles não conseguiram esconder tão bem a frustração. Um dos casos mais evidentes foi o de Neres que se dirigiu imediatamente para a zona de acesso aos balneários, sem sequer reunir com os companheiros, cumprimentar os adversários ou agradecer ao público presente. O extremo brasileiro, que foi lançado na 2ª parte (64’) por Schmidt para o lugar de Florentino, despiu logo a camisola após o final do encontro, dirigindo-se de pronto para o túnel, onde foi, num primeiro momento, confrontado por Luisão que ainda tentou acalmar o compatriota. Ainda assim, o diretor-técnico das águias não conseguiu o pretendido, uma vez que Neres acabou por recusar continuar em campo, visivelmente irritado, seguindo para os balneários.