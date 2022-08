Newcastle alternativa para Gonçalo Ramos

O Newcastle será uma hipótese para Gonçalo Ramos prosseguir a carreira, segundo adianta o jornalista da SIC, Pedro Sepúlveda. Segundo a mesma fonte, os milionários magpies vão avançar com uma proposta nos próximos dias. Comojá havia adiantado, o internacional sub-21 português irá sair do Benfica após o playoff da Liga dos Campeões.O jovem formado no Benfica Campus tem mercado e a SAD encarnada aceitará abrir mão do titular da frente de ataque se alcançar um encaixe financeiro na ordem dos 40 milhões de euros.Também de Inglaterra, o Nottingham Forest já apresentou uma oferta por Ramos neste defeso na ordem dos 30M€. O Wolverhampton, de Bruno Lage, tentou a contratação mas passando primeiramente por um empréstimo.Na Alemanha, o Borussia Dortmund enviou uma proposta de 20 milhões de euros, mais bónus e percentagem numa futura transferência. As águias acabaram por rejeitar.