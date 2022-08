Newcastle de olho em Gonçalo Ramos mas ainda à espera de reforços: «Talvez na próxima semana seja diferente»

Com o Newcastle de olho em Gonçalo Ramos, o treinador Eddie Howe esclareceu que pode haver novidades no mercado na próxima semana. No entanto, por agora, o técnico esclareceu que ainda não há reforços prestes a chegar ao ser questionado sobre essa possibilidade."Lamento dizê-lo, mas não. Peço desculpa por dar as mesmas respostas. Queria dar uma diferente, mas não posso. Ainda não estamos perto. Espero que na próxima semana possa ser diferente", disse, na antevisão à visita ao terreno do Brighton.O clube inglês está a preparar uma oferta à volta dos 30 milhões de euros. No entanto, a SAD dos encarnados pretende gerar um encaixe a rondar os 40 milhões de euros, como Record já noticiou. O PSG também está interessado no internacional sub-21 português.