Newcastle insiste em levar Rafa

Começa quase a tornar-se um clássico a cada janela de transferências – o Newcastle surge interessado em Rafa.





Ontem, a imprensa inglesa reativou o assunto, garantindo que os magpies estão inclusive na liderança da corrida pelo internacional português. No entanto, os diários britânicos também deixam uma garantia: o clube da Premier League não está disposto a cobrir as exigências do Benfica, que estará a pedir pelo menos 30 milhões de euros pelo polivalente dianteiro.Segundo o ‘Daily Mirror’, o Newcastle tem o camisola 27 no topo da lista de contratações e terá garantido a dianteira negocial pelo jogador.