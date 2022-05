Newcastle não desiste de Darwin: magpies preparam nova proposta

O Newcastle não desiste de Darwin Núñez. Apesar dos magpies já terem feito uma proposta pelo internacional uruguaio do Benfica - alegadamente rejeitada -, a formação inglesa não baixa os braços e planeia novo 'ataque', segundo avança o 'L'Équipe' esta quarta-feira.De acordo com a mesma fonte, não faltam interessados no avançado das águias: os nomes vão desde Manchester United e Chelsea até PSG e Newcastle, sendo que este último parece mesmo estar empenhado em garantir a contratação do jogador que, segundo o 'Telegraph', já terá dito que não quer jogar no clube De resto, o jornal francês coloca também Romelu Lukaku, do Chelsea, como um dos alvos dos magpies, orientados por Eddie Howe.Recorde-se que o número 9 do Benfica tem contrato até junho de 2025 e está 'blindado' por uma cláusula de 150 milhões de euros.