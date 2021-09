Nicolás Otamendi nos convocados da Argentina para tripla jornada

O defesa do Benfica Nicolás Otamendi foi convocado para a seleção da Argentina, com vista à tripla jornada de qualificação sul-americana para o Mundial'2022, diante de Paraguai, Uruguai e Peru.

O central benfiquista, de 33 anos, é o único jogador argentino a atuar em Portugal chamado para os próximos compromissos da equipa alviceleste, integrando uma lista na qual se incluem, entre outros, Marcos Acuña (ex-Sporting) e Angel Di María (ex-Benfica).

A formação comandada por Lionel Scaloni visita o Paraguai, a 7 de outubro, antes de receber o Uruguai, três dias depois, e o Peru, a 14 de outubro.

A Argentina ocupa o segundo lugar da fase de qualificação sul-americana para o próximo Campeonato do Mundo, com 18 pontos, menos seis do que o líder Brasil e mais três face ao Uruguai, terceiro classificado.

Os quatro primeiros classificados apuram-se diretamente para o Mundial'2022, enquanto o quinto colocado terá de disputar os play-offs intercontinentais.