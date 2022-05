No Brasil dizem que o Benfica está de olho em jovem estrela do campeonato mineiro

A imprensa brasileira revela que o Benfica está de olho em Maurício Mucuri, jovem lateral direito de 20 anos que foi um dos destaques na última edição do campeonato mineiro, ao serviço do Villa Nova.O passe do jogador pertence ao Coimbra-MG, clube que tem em Maurício uma das suas joias, com possibilidade de proporcionar um bom encaixe financeiro.