«No final do email até estava escrito: ‘Apaga tudo’»: ex-diretor do jornal 'O Jogo' e as acusações ao Benfica

"No final do primeiro email divulgado até estava escrito: ‘Apaga tudo’". Foi esta uma das razões que fez com que o jornalista José Manuel Ribeiro ficasse convicto, depois da divulgação dos emails, de que houve "tentativas de condicionamento a árbitros" por parte do Benfica. "Temos duas pessoas com dois cargos distintos, Adão Mendes, do Conselho de Arbitragem, e Pedro Guerra, do Benfica, a escolher árbitros para jogos e o que estava escrito no final mostra que aquilo tinha importância", sustentou, na categoria de testemunha, o ex-diretor do jornal O Jogo, que liderou de 2011 até julho último.Perante o coletivo de juizes, na sessão que decorreu hoje no Campus da Justiça, José Manuel Ribeiro foi ainda confrontado com o facto de Francisco J. Marques - diretor de comunicação do FC Porto que esteve presente -, ter obtido de forma ilícita os emails do clube da Luz. "Em 33 anos de profissão, as notícias mais importantes surgiram em informações dadas por fontes que não as podiam dar", disse, recusando-se a responder quando questionado sobre se seria J. Marques quem lhe havia passado os emails: "Não revelo as minhas fontes."Ainda assim, a defesa dos assistentes requereu que este testemunha fosse confrontado com o seu próprio depoimento ainda na fase de instrução, a 6 de setembro de 2021. Por essa altura, havia confessado que tinha sido o diretor de comunicação a enviar-lhe a referida troca de correio eletrónico após a divulgação no Porto Canal. "Ele tinha receio de me enviar porque podia perceber que tinha sido ele", explicou depois José Manuel Ribeiro.Sobre o porquê de ter publicado a matéria relativa aos emails, José Manuel Ribeiro foi perentório: "Interesse público e jornalístico? Isso nem se discute. Toda a imprensa, a nacional e internacional deram muita importância ao caso por se tratar da troca de mails entre pessoas ligadas à arbitragem e ligadas ao Benfica".