No Flamengo, espera-se por "ídolo" Jesus até janeiro: «Consideram que só está abaixo do Zico» Rodrigo Coutinho, jornalista da UOL, fala em urgência de contratar e do peso do nome do português no Brasil





• Foto: David Ramos/ Getty Images