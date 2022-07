No Name Boys com sentença adiada

A leitura da sentença dos 31 elementos ligados à claque Benfica No Name Boys foi adiada de hoje para 15 de dezembro, apurou Record. O juiz-presidente Bruno Gorjão alegou que se trata de um processo denso, que requer mais tempo para deliberar. O adiamento acontece porque já não há arguidos em prisão preventiva.Os seis que se encontravam nessa situação estão agora obrigados a apresentações periódicas. Entre os crimes de que foram acusados estão o ataque a um adepto do Sporting e ao autocarro do Benfica. O julgamento decorreu no Tribunal de Sintra.