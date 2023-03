No Name Boys no topo da lista de incidentes na época 2022/23

Segundo os dados apresentados por Ricardo Conceicao, sub-comissário da PSP, no seminário Estádios de Sítio, 401 casos dizem respeito a este GOA, números superiores aos registados pela Juventude Leonina, claque do Sporting, que somou 172, e aos Super Dragões, claque do FC Porto, com 138.Os Diabos Vermelhos, também ligados ao Benfica, simbolizam um total de 46 incidentes, enquanto os Red Boys, associados ao Sp. Braga, ficaram vinculados a 34 casos.No total da época, o número de incidentes está próximo do da época transata, o que abre perspetivas de que possa ser superado. No contexto UEFA, aliás, os dados já ultrapassaram os verificados em 2011/22. Por outro lado, esta temporada há já 313 medidas de interdição ativas, 213 das quais impostas pela Autoridade para a Prevenção e Combate a Violência no Desporto, e 100 relativas a decisões judiciais.