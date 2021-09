Nolito recorda saída do Benfica: «Perdi o 'feeling' que tinha com Jorge Jesus»

Nolito recordou numa entrevista ao jornal 'Marca' a sua passagem pelo Benfica, um clube onde diz ter sido "super feliz". Mas lembrou também que perdeu "o 'feeling' que tinha com Jorge Jesus" e acabou por ser emprestado ao Granada.





O avançado de 34 anos, que joga no Celta de Vigo, chegou à Luz em 2011, proveniente do Barcelona. "O Benfica propunha-me cinco anos de contrato e o Barcelona apenas dois. Eu e a minha família - na altura já tinha uma filha - entendemos que o contrato que o clube português nos oferecia resolvia-nos praticamente a vida. E sinceramente, eu vi mais possibilidade de jogar no Benfica do que no Barcelona", lembra o jogador espanhol.Nolito diz que pesaram na sua decisão tanto o aspeto desportivo como o económico: "Um ano antes subimos à Segunda A, eu que quis renovar com o Barça mas disseram que não. A seguir mudaram de opinião e ofereceram-me dois anos, para jogar na equipa principal. Claro que a possibilidade de não jogar pesou. Podia ir para o Benfica, um clube grande da Europa, que estava na Champions e que tinha aspirações na sua liga. Então decidir ir para lá, a ver se tinha a sorte de jogar, porque no Barcelona sabia que não o ia fazer."E as recordações não podiam ser melhores. "É um clube magnífico, um dos maiores do Mundo. Os adeptos, o estádio e todas as instalações são incríveis. Do Benfica apenas posso falar maravilhas. Fui super feliz. Além disso, desportivamente joguei muito e penso que marquei uns 14 ou 15 golos no primeiro ano."A segunda época é que foi pior. "Perdi o 'feeling' que tinha com Jorge Jesus. Não jogava o quanto queria e acabei por ser emprestado ao Granada."Esta noite os dois clubes defrontam-se na Luz, na segunda jornada da Liga dos Campeões e Nolito tem o coração dividido. "Vai ser um bom jogo de Champions. Desejo aos dois clubes o melhor e espero que se classifiquem ambos para a ronda seguinte."