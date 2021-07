Noronha Lopes anuncia criação de uma comissão de sócios para rever estatutos no Benfica

João Noronha Lopes, antigo candidato à presidência do Benfica, anunciou esta terça-feira, nas suas redes sociais, a constituição de uma comissão de sócios que estão a trabalhar na "revisão dos atuais estatutos" no clube da Luz, garantindo que não está "contra ninguém, apenas a favor do Benfica".





"A história do Sport Lisboa e Benfica assenta num percurso marcadamente popular. O clube fez-se popular porque foi, desde a sua fundação, profundamente democrático e interclassista: um clube de todos e para todos.

Num momento em que as sociedades são cada vez mais exigentes em relação às práticas democráticas, o Benfica tem o dever de honrar o seu passado pluralista e a sua tradição de participação associativa. Mas tem também de levar mais longe a democracia interna, aproximando-se das melhores práticas societárias e associativas a nível nacional e global. Deve modernizar e introduzir mais transparência nas normas que o regulam como instituição de referência e, nessa modernização, ajustar os modelos de funcionamento e de gestão existentes.

Para tal, é fundamental avançar para uma revisão dos atuais estatutos. Como um processo bem ponderado e que envolva os associados, sem exceção.

O primeiro passo deste processo consistirá numa proposta de uma comissão de sócios do clube, que muito me honram terem aceitado o meu convite.

Não estamos contra ninguém mas a favor do Benfica. A proposta que resultar do trabalho desta comissão não será um texto fechado, mas sim um documento aberto à discussão com outros projetos que já tenham sido ou venham a ser apresentados.

Este documento será ainda objeto dum debate alargado com todos os associados, antes de ser submetido à discussão e votação em futura Assembleia Geral do Clube, de acordo com as normas estatutárias.

A comissão, que já se encontra a trabalhar, é composta pelos seguintes associados:

António Bagão Félix - sócio 6102, economista

João Almeida Loureiro- sócio 2541, sócio de mérito, magistrado judicial aposentado.

Manuel Santos Vítor- sócio 3378, advogado

Carlos Perdigão- sócio 4247, advogado

Luís Pedro Duarte- sócio 5436, gestor

Luis Tiago Almeida- sócio 12404, gestor



Viva o Benfica!

João Noronha Lopes, sócio 5001