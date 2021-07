Noronha Lopes aponta dedo a Vieira e responde à direção do Benfica: «Não me intimidam»

João Noronha Lopes garantiu esta quinta-feira que não se sente intimidado e apontou que o comunicado que a direção do Benfica lhe reservou na quarta-feira é mais uma demonstração de "desorientação" e insegurança. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o candidato que ficou em segundo lugar nas últimas eleições lamentou ainda que Luís Filipe Vieira continue a "não responder aos sócios."





"Os comunicados que a direção do Benfica me tem dedicado revelam desorientação e insegurança e afastam-se da elevação exigível à presidência do clube. Luís Filipe Vieira continua a não responder aos sócios, a fugir do escrutínio, a não dar uma entrevista a um órgão de comunicação social livre, e a permanecer focado na resolução dos seus problemas pessoais. Incapaz de assumir responsabilidades, procura uma vez mais criar um passa-culpas para os insucessos do nosso Benfica, agora sob a forma de inimigo interno", lê-se."Não me intimidam. Não desisto da minha cidadania benfiquista. Por muito que lhe custe, não é a Luís Filipe Vieira que compete escolher quando é que os benfiquistas se devem pronunciar sobre os temas que consideram críticos para o futuro do Benfica. Luís Filipe Vieira continua a demonstrar que não compreende o clube ao qual preside e os adeptos que deveria representar", prosseguiu.O verniz estalou, recorde-se, após o Benfica ter anunciado a recontagem dos votos das últimas eleições. Noronha Lopes falou de um "triste espetáculo", a direção respondeu e agora o candidato às últimas eleições voltou ao ataque.