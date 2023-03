Noronha Lopes celebra 50 anos de sócio do Benfica: «Temos de ser campeões este ano»

João Noronha Lopes, antigo candidato à presidência do Benfica, recebeu este sábado, das mãos de Rui Costa, o emblema de ouro de 50 anos de sócio das águias, naquele que assumiu ser um dia de "grande satisfação"."É um dia de grande satisfação que consigo festejar no meio da família benfiquista e da minha família, que me acompanha. Não são 50 anos de altos e baixos, são 50 anos de altos. Quando se é do Benfica, vivemos sempre com a mesma paixão e estamos sempre com o Benfica nas piores e melhores alturas. Hoje é uma data ainda mais especial", referiu à margem do momento, garantindo estar "muito satisfeito com o momento desportivo" das águias: "Temos de ser campeões este ano".Desafiado a comentar as recentes polémicas ligadas ao Benfica, Noronha Lopes optou por não o fazer. "Não faço quaisquer comentários sobre isso. Estou aqui num momento de grande festa. Fui feito sócio por um tio quando tinha seis anos. Fiz dos meus filhos sócios logo quando nasceram. Espero voltar cá rapidamente para festejar os 25 anos de sócios deles"."Estou satisfeito com o Benfica. Hoje é um dia de união, de festejo, e isso é que é importante. Fico muito contente por poder receber este galardão das mãos do presidente. Estou contente por esta paixão benfiquista que vai continuar comigo e com os meus filhos", rematou.