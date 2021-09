Noronha Lopes: «Pior face do Vieirismo continua bem presente»

João Noronha Lopes criticou, este domingo, os timings relativos às eleições no Benfica, agendadas para 9 de outubro, e sublinhou que "a pior face do Vieirismo continua bem presente" no clube. Numa publicação nas redes sociais, o candidato à presidência no sufrágio de outubro do ano passado afirmou que "um ato eleitoral não se planeia com taticismos delineados ao sabor de resultados desportivos."





"Estamos a pouco mais de 30 dias da realização de eleições no Benfica e não estão definidas as condições em que decorrerão a campanha e o ato eleitoral. Desengane-se quem pensa que a saída de Luís Filipe Vieira fez regressar a cultura democrática ao Benfica. A pior face do Vieirismo continua bem presente, na atual direção e neste presidente da MAG. Um ato eleitoral não se planeia com taticismos delineados ao sabor de resultados desportivos e a democracia não se cumpre porque alguém respeitou uns prazos sem respeitar mais nada. A última eleição do clube decorreu em condições indignas da nossa história e dos nossos valores. Um ano depois, com um presidente que anunciou o início de uma nova era de transparência na vida do clube, é pedido aos sócios que participem numa nova eleição cujas regras serão anunciadas, na melhor das hipóteses, a três semanas do ato eleitoral", começou por dizer o gestor."Desta forma, afasta-se deliberadamente a possibilidade de um debate alargado e esclarecedor e omite-se a possibilidade de reflexão sobre os motivos pelos quais se chegou aqui e sobre as formas de evitar que situações idênticas se venham a repetir. O Benfica tem de que deixar de tratar os momentos mais importantes da sua vida institucional como se fossem meras formalidades. O respeito pelo clube e pelos sócios mede-se em momentos como este", concluiu Noronha Lopes que, comoadiantou, não deverá candidatar-se a estas eleições