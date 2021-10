Noronha Lopes: «Espero que o Benfica saia destas eleições ainda mais forte»

João Noronha Lopes votou este sábado no Estádio da Luz e abordou a afluência às urnas por parte dos benfiquistas.





"Estou satisfeito que as eleições estejam a decorrer com normalidade. É uma prova da vitalidade do clube. Espero que o Benfica saia destas eleições ainda mais forte. É isso que os donos do clube, os sócios, pretendem. Eu, enquanto sócio, pretendo exatamente a mesma coisa. Não vou fazer mais comentários. É um dia importante para o Benfica. Que o clube saia de hoje muito mais forte e com a vitalidade que já demonstrou e com a participação dos sócios", explicou aos jornalistas o candidato derrotado em 2020 por Luís Filipe Vieira nas urnas.