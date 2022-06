Noronha Lopes exige mudanças a Rui Costa: «A cada dia que passa o Benfica não se dá ao respeito»

João Noronha Lopes pediu mudanças a Rui Costa e começou por exigir ao presidente do Benfica para "assumir plenamente as responsabilidades pela época desastrosa da equipa principal de futebol." O ex-candidato à liderança do clube também apelou para uma renovação na forma como as águias gerem as relações com as outras instâncias do futebol e com os rivais, argumentando que "a cada dia que passa o Benfica não se dá ao respeito.""Perguntar-me-á: que oportunidades são essas de fazer diferente. Permita-me então referir algumas. Em primeiro lugar, assumindo plenamente as responsabilidades pela época desastrosa da equipa principal de futebol, com mau planeamento, gestão pouco profissional e uma política de comunicação incompreensível. Sem desculpas fáceis, aprendendo com os muitos erros cometidos e cortando a direito. Sabendo que um treinador sozinho não fará a diferença, em que precisamos duma nova estrutura forte em que todos percebam o que é o Benfica, a nossa garra e a nossa fome de vitorias", expressou.No que toca às diferenças exigidas no trato com as outras instâncias, o empresário começou por lembrar que o Benfica também teve insucessos por culpa alheia. "Se é verdade que perdemos por culpa própria, também é inegável que fomos muitas vezes prejudicados", frisou, com um reparo: "Compreendo que queira personificar uma nova forma de estar. Não podemos confundir elevação com ingenuidade e resignação. Não devemos ser diabos mas também não podemos ser anjinhos."Nesse sentido, Noronha Lopes fez uma questão ao presidente. "Não podemos fingir que está tudo bem de 3ª a domingo, e na 2ª feira vociferar ao vento uns comunicados para a internet. A cada dia que passa, o Benfica não se dá ao respeito e perde o combate pela transparência no futebol Português. Até quando, senhor Presidente?", interrogouPor fim, lembrou a auditoria prometida por Rui Costa. "Em terceiro lugar, ser diferente com a auditoria. Para o Benfica voltar a ser respeitado, tem primeiro que se respeitar a si próprio", concluiu.