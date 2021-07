Noronha Lopes felicita marcação de eleições mas pede "regulamento eleitoral transparente"

João Noronha Lopes felicitou o facto de "os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica admitirem a realização de eleições antecipadas" mas pediu agora para "honrar as melhores práticas democráticas" no próximo sufrágio, explicando de que forma tal pode acontecer.





"Essas [práticas] implicam a existência de um regulamento eleitoral transparente, aprovado pelos sócios, que garanta condições de igualdade a todas as candidaturas e um ato eleitoral livre de quaisquer dúvidas. Aguardarei por esclarecimentos adicionais quanto a esta matéria", frisou o candidato nas últimas eleições numa publicação partilhada nas redes sociais."Saúdo os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica por admitirem a realização de eleições antecipadas. Ainda que o façam timidamente, denotam sensatez neste momento negro na vida do clube.Como defendi, dar voz aos sócios é o único modo de legitimar uma direção e o Benfica, em momento algum, pode temer a vontade dos benfiquistas.O próximo ato eleitoral será também uma oportunidade para voltarmos a honrar as melhores práticas democráticas. Essas implicam a existência de um regulamento eleitoral transparente, aprovado pelos sócios, que garanta condições de igualdade a todas as candidaturas e um ato eleitoral livre de quaisquer dúvidas. Aguardarei por esclarecimentos adicionais quanto a esta matéria.Falta no entanto um compromisso concreto quando à data do ato eleitoral, que deveria ser estabelecida desde já. Essa decisão deve ser tomada livre de tacticismos e plena de benfiquismo.Que esse momento sirva para virar a página e para proteger os interesses do Benfica."