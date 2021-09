Noronha Lopes: «No Benfica não se brinca às Assembleias Gerais»

João Noronha Lopes tomou a palavra na Assembleia Geral Extraordinária do Benfica e, para lá de ter pedido serenidade a todos os presentes, apontou baterias à direção comandada por Rui Costa, tanto pela forma como foram convocadas as eleições de outubro, mas também por "não respeitar o pedido legitimo de um grupo de sócios, alterando uma convocatória, para tentar que aqui não se aprove o regulamento eleitoral".





"É do futuro que falamos hoje, mas é impossível falar do futuro sem olhar para o passado. O presidente já disse que queria mais transparência, mas ao dizer isso, para além de dizer que antes não existia... O que conta não é o que se diz, mas sim o que se faz. Estes órgãos sociais já tiveram duas oportunidades para mostrar que algo tinha mudado e falharam nas duas. Organizaram um processo eleitoral à pressa. Não é a questão de ser cedo ou mais tarde. Foi feito à pressa, sem regras predefinidas, que não nos vai permitir discutir a fundo por que razão estamos aqui hoje e como podemos construir o futuro do Benfica. Falharam também ao não respeitar o pedido legitimo de um grupo de sócios, alterando uma convocatória, para tentar que aqui não se aprove o regulamento eleitoral", começou por apontar."Isto é inaceitável e indigno do Sport Lisboa e Benfica. No Benfica não se brinca às Assembleias Gerais. Temos de respeitar os sócios e o passado do Benfica. Neste momento a transparência perde por 2-0. Nada une mais os benfiquistas do que uma direção que seja clara e transparente. Queremos voltar ao tempo de benfiquistas contra benfiquistas? Quem é que beneficia com isto? O Benfica? Quem beneficia são os nossos adversários que se riem na nossa cara. Mas união também se consegue de outras maneiras. Com uma equipa de exceção cujos membros não nos façam voltar às páginas dos jornais pelas piores razões.", acrescentou.