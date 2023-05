Noronha Lopes: «Se for um Benfica à Benfica, estou muito convencido de que vamos ser campeões em Alvalade»

João Noronha Lopes, ex-candidato à presidência do Benfica, nas eleições de 2020, está convicto de que os encarnados festejarão o 38º título de campeão nacional na casa do eterno rival Sporting, no domingo. "A equipa deu uma grande resposta no fim de semana passado e creio que todos os benfiquistas estão confiantes de que o Benfica vai encarar este jogo como uma final e que vai ganhar a Alvalade. Se for um Benfica à Benfica, estou muito convencido de que vamos ser campeões em Alvalade", começou por referir à margem do evento '2 Build 2023', no Hotel Palácio, no Estoril.Questionado se ficou surpreendido com o impacto de Roger Schmidt, deixou elogios ao alemão, que considera "um treinador que deve ter todo o apoio dos benfiquistas" e desvalorizou o facto de o dérbi poder definir o campeonato, até porque o clube está "habituado à pressão". "Estava à espera de um Benfica que quer ser campeão e que joga para ser campeão. Estamos habituados à pressão de ter que ganhar sempre e os jogadores, treinadores e dirigentes também estão. Faz parte do que é ser do Benfica, que é querer ganhar sempre, ter de jogar para ganhar e é muito importante encarar o próximo jogo como uma final", reforçou.De resto, Noronha Lopes rejeitou comentar as buscas à SAD das águias no âmbito da 'Operação Penálti', assim como fazer qualquer balanço ao mandato de Rui Costa, lembrando que continua a acompanhar o emblema da Luz na condição de adepto. "Estou muito atento àquilo que se passa no Benfica, vou aos jogos no meu lugar na bancada e continuo a viver o Benfica enquanto adepto, a vibrar com as nossas vitórias. Espero vibrar com o nosso título e festejar já este fim de semana. Os benfiquistas têm de estar unidos para que o Benfica seja campeão. É precisa a união de todos para ganhar aquilo que todos ansiamos e que há muito nos falta, que é festejar no Marquês", finalizou.