Norte-americanos falam em "proposta recorde" do Benfica por Joshua Wynder

Joshua Wynder, do Louisville City, prepara-se para ser reforço do Benfica, segundo adianta a versão norte-americana do portal 'Transfermarkt'. O central norte-americano, de apenas 17 anos, já treinou nas instalações dos encarnados e a preferência por jogar na Europa fez a diferença no negócio que se irá efetivar apenas a partir de maio.É neste mês que o internacional norte-americano sub-19 completa 18 anos e, alcançada a maioridade, poderá então alinhar em competições europeias.De acordo com o referido portal, da parte dos encarnados aguarda-se uma proposta que será "recorde" para a USL Championship, o segundo escalão dos Estados Unidos. Em cima da mesa estará uma proposta mais de 1 milhão de euros, mais objetivos e ainda uma parte de uma futura transferência.St. Louis City e Philadelphia foram dois dos clubes que viram as propostas rejeitadas pelo jovem jogador.