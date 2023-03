Norte-americanos garantem que Benfica já assegurou contratação de Joshua Wynder

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica já terá assegurado a contratação de Joshua Wynder, central de 17 anos que é visto como uma das promessas dos Estados Unidos, de acordo com o jornal norte-americano 'USA Today'.As águias terão pago cerca de 1,4 milhões de euros ao Louisville City pela transferência, que passará a ser a mais cara da história da USL Championship, o segundo escalão dos Estados Unidos, confirmando-se assim a "proposta recorde" dos encarnados, que tinha sido avançada em janeiro último. Wynder já terá mesmo realizado os exames médicos e assinado contrato com os encarnados, conforme avança a mesma fonte.O central completa 18 anos no próximo mês de maio, pelo que é esperado em Lisboa nessa altura.