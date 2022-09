Nota artística a Chiquinho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As imagens divulgadas pelos encarnados mostram uma sessão intensa, com rápida circulação de bola em espaço reduzido. Aquando de uma rotação das equipas, Chiquinho recreou-se a dar toques artísticos na bola, com Ristic atento e divertido.

Visível foi também Rafa, interventivo na primeira sessão de treino após anunciar a decisão de renunciar à Seleção Nacional. Musa e Neres afinaram a pontaria, com o norte-americano John Brooks a aplicar-se. Ausentes continuaram os internacionais: João Mário e Gonçalo Ramos (Portugal), Otamendi e Enzo (Argentina), Vlachodimos (Grécia), Aursnes (Noruega), Bah (Dinamarca), António Silva, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Samuel (sub-21 ) e Diego Moreira (sub-19).