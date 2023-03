Agora é oficial: Roger Schmidt renovou pelo Benfica

Está feito! Benfica e Roger Schmidt chegaram a acordo para a renovação do contrato, até 2026, sabe. Após o anúncio dado em primeira mão no nosso site, às 20h25, os encarnados oficializaram às 20h47.A vontade de Rui Costa prolongar o vínculo com o treinador alemão irá cumprir-se. Feliz a liderar as águias e a viver em Portugal, Schmidt aceitou renovar contrato por mais duas épocas, cenário que o nosso jornal tinha avançado. Líder do campeonato e com a presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, o treinador merece assim um voto de confiança da direção benfiquista e, passado nove meses de ter assinado com o Benfica, prolonga o vínculo com as águias.Refira-se que se o treinador ficar na Luz até 2026 será a ligação mais longa que terá com um clube. É que, até ao momento, ainda não esteve mais do que três temporadas consecutivas no mesmo clube. Um cenário que pode mudar na passagem pelo clube da Luz.