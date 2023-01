Notícia Record: Benfica está na luta por Gonçalo Guedes

Gonçalo Guedes pode estar de regresso ao Benfica. Segundoapurou, o avançado do Wolverhampton está a ser negociado. Depois de saber que o jogador está no mercado, a SAD benfiquista pretende garantir o jogador por empréstimo, mas tem forte concorrência.Tal como já foi noticiado, o Barcelona também pretende contar com o internacional português e existirão outros emblemas interessados no jogador formado no clube da Luz. De qualquer forma, o Benfica irá fazer todos os esforços para dar esta 'prenda' a Roger Schmidt na presente janela de transferências. Recorde-se que Gonçalo Guedes saiu do Valencia no verão para rumar ao futebol inglês a troco de mais de 30 milhões de euros, mas desde a chegada do Lopetegui deixou de jogar com tanta regularidade. Perante esse cenário, foi decidido que o melhor seria o jogador, agenciado por Jorge Mendes, rodar para atuar com maior regularidade.Se o Benfica for o destino do jogador, será o regresso a uma casa que conhece bem. Foi na Luz que fez toda a formação e onde se estreou no futebol profissional. Saiu em janeiro de 2017 para rumar ao PSG, onde não foi muito feliz e de onde saiu para o Valencia. Agora, e apesar do salário elevado do avançado, de 26 anos, o regresso a 'casa' é mesmo uma forte possibilidade.