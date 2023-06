Notícia Record: Di María garantido pelo Benfica

Está confirmado. Di María vai mesmo ser reforço do Benfica. Segundoapurou, durante as últimas horas foram acertados os pormenores que ainda restavam para que o regresso do extremo argentino se concretizasse. Desconhece-se, por enquanto, a data da apresentação do futebolista, que assinará por um contrato válido por uma temporada.A aposta em Di María insere-se no desejo dos responsáveis encarnados em construir uma equipa que, para além de tentar ganhar todos os troféus em Portugal, possa voltar a repetir uma presença relevante na Liga dos Campeões.Para este desfecho, Nicolás Otamendi teve uma contribuição importante, considerando as relações de amizade entre os dois. O capitão do Benfica, que partilha o balneário da seleção argentina com o avançado (foram elementos nucleares na conquista do Mundial do Qatar), renovou contrato por dois anos.No Benfica, havia alguma reservas relativamente à condição física do campeão do Mundo, considerando as lesões que teve a época passada, mas Rui Costa não quis perder a oportunidade de contratar um jogador que deixou saudades, até porque o argentino foi tentado pelos milhões da Arábia Saudita, o novo eldorado do futebol mundial.