Enzo Fernández vai falhar o jogo frente ao Arouca, que se disputa esta noite pelas 21h15.sabe que apesar de ainda não haver acordo entre o médio e o Chelsea, o argentino do Benfica não tem condições para entrar em campo esta noite.As águias tentam tudo para segurar o médio até ao final da temporada, resistindo às mais recentes investidas dos blues. O jogador, de resto, está cada vez mais perto de ficar no plantel dos encarnados.Recorde-se que Enzo esteve ausente do treino que o Benfica realizou na manhã de ontem, tendo feito apenas trabalho de ginásio