Helton Leite, guarda-redes do Benfica, está a caminho do Alanyaspor, sabeSegundo apurou o nosso jornal, já há acordo entre a formação turca e as águias, e o brasileiro de 32 anos, que tem contrato com o clube da Luz até 2025, viaja em breve para o país.Helton Leite chegou ao Benfica em agosto de 2020, proveniente do Boavista, e realizou 34 jogos de águia ao peito, nos quais sofreu 31 golos.Refira-se ainda que o Alanyaspor perdeu Marafona no início deste mês. O guarda-redes português, de 35 anos, rescindiu contrato com a formação turca.Recorde-se que Hugo Souza, guardião do Flamengo, deverá ocupar a vaga deixada por Helton Leite, uma vez que está muito perto de reforçar o Benfica