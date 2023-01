Notícia Record: Hugo Souza está muito perto de reforçar o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hugo Souza está muito perto de se tornar guarda-redes do Benfica. Ao queapurou, as negociações com o Flamengo estão avançadas e o jogador deverá assinar pelos encarnados. Em sentido inverso, Helton Leite deixará o Benfica, depois de duas épocas e meia em que maioritariamente foi suplente de Odysseas Vlachodimos.