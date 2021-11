Notícia Record: Lucas Veríssimo vai ser operado ao joelho direito

Lucas Veríssimo vai ser operado ao joelho direito, apurou. O central do Benfica lesionou-se ontem no jogo com o Sp. Braga, que os encarnados venceram na Luz, porO brasileiro foi substituído ainda no decorrer da primeira parte, depois de uma jogada com Galeno. O defesa ficou com a perna presa por baixo do extremo do Sp. Braga e viu o joelho direito torcer.Foi retirado do campo de maca e depois do jogo Jorge Jesus confirmou aquilo que se temia: a lesão é "gravíssima".O Benfica deverá ainda hoje divulgar mais informações sobre o estado clínico do jogador e eventualmente sobre o tempo de paragem, que não se prevê que seja propriamente curto.Lucas Veríssimo estava convocado por Tite para os próximos compromissos da seleção do Brasil.