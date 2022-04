Notícia Record: Pedro Álvaro chamado por Veríssimo para o jogo com o Liverpool

Pedro Álvaro, central de apenas 22 anos que representa a equipa B do Benfica, vai viajar com as águias para Liverpool para defrontar os reds na 2.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, sabeNesta temporada, o defesa português soma 22 jogos na Liga Sabseg, onde o Benfica ocupa, nesta altura, o 8.º lugar.Esta terça-feira, no último treino (aberto à comunicação social durante 15 minutos) antes da equipa viajar para Inglaterra, o central trabalhou sob as ordens de Veríssimo. De destacar ainda a ausência de Rafa: o avançado encontra-se com um ligeiro desconforto. Tomás Araújo também não esteve presente.A 1.ª mão, recorde-se, terminou com uma vitória da formação inglesa (3-1) no Estádio da Luz.Para as 14H15 está agendada a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã (20 horas), com Nélson Veríssimo e Everton a falarem aos jornalistas.