Notícia Record: Rafael Rodrigues convocado para jogo com o Boavista

Rafael Rodrigues, lateral-esquerdo da equipa B, vai ser opção para o jogo do Benfica com o Boavista, sabe Record. O jovem não estará já esta tarde no encontro da equipa B com o Torreense.Com Mihailo Ristic lesionado, Roger Schmidt optou por convocar Rafael Rodrigues para o duelo com os axadrezados que se realiza segunda-feira às 21h15 na Luz.