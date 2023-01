Notícia Record: Schjelderup chega esta tarde a Lisboa para assinar pelo Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Schjelderup vai chegar já hoje a Lisboa, para assinar contrato pelo Benfica.sabe que o avançado norueguês aterra esta tarde no aeroporto Humberto Delgado, estando previsto que faça depois exames médicos, antes de assinar contrato pelo clube da Luz.O jogador, de 18 anos, irá custar já nove milhões de euros aos cofres do Benfica e irá assinar um contrato válido até 2028. Prepara-se assim para abraçar um novo desafio, depois de duas épocas e meia no Nordsjaelland, onde esta época já apontou 10 golos em 17 partidas.