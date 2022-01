Vlachodimos testou positivo à Covid-19 e irá falhar o próximo jogo do Benfica, frente ao P. Ferreira. Com mais este novo caso, sobem para cinco o número de jogadores do clube da Luz infetados com o novo coronavírus: Svilar, Pizzi, Radonjic, Meité, Yaremchuk e Vlachodimos, o mais recente caso no plantel.De salientar que, com este novo caso positivo, Nélson Veríssimo fica apenas com um guarda-redes disponível: Helton Leite. Com Svilar e Vlachodimos em isolamento, o brasileiro deverá ser titular na baliza das águias, frente ao P. Ferreira. Kokubo, que tem treinado com a equipa principal, deverá ser o suplente.