Notícias de suspeitas sobre Soares de Oliveira não geram desconfiança na Luz

A notícia do semanário 'Novo' que dá conta que Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, também é alvo de suspeitas do Ministério Público, uma vez que assinou "o contrato de cessão definitiva de direitos económicos do jogador César Martins, um dos três que estão agora oficialmente a ser investigados" no âmbito da operação, é desvalorizada pelo Benfica.





procurou uma reação por parte dos responsáveis do clube da Luz, tendo sido vincada a obrigatoriedade de haver sempre duas assinaturas neste tipo de transferência, mas que não há qualquer suspeita que possa recair sobre Domingos Soares de Oliveira. O ambiente na Luz, relativamente à notícia é de total tranquilidade, tendo sido salientado que o administrador não é arguido no processo nem foi alvo de buscas no âmbito da "Operação Cartão Vermelho". Além disso, as assinaturas de Soares de Oliveira constam em praticamente todos os contratos da SAD do Benfica, por ser o CEO.