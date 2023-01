Mesmo com acordo, novela Enzo Fernández pode arrastar-se até... à uma da manhã

Mesmo com fumo branco por Enzo Fernández, a novela pode arrastar-se até... à uma da manhã!sabe que Benfica e Chelsea já chegaram a um acordo, quando falta menos de uma hora para o fecho da janela de inverno em Inglaterra (às 23h, sendo que em Portugal encerra à meia noite).No entanto, mesmo que a transferência não seja oficial até essa hora, tal não significa que o negócio tenha caído por terra. Isto porque os clubes podem apresentar junto da Premier League, até às 22h59, um documento que comprove que existe um acordo entre ambos, ficando automaticamente com mais duas horas para concluí-lo.O médio, recorde-se, falha o jogo de hoje do Benfica diante do Arouca.