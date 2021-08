'Novo Semanário' revela que 'empresa-mistério' do Benfica está sob suspeita das autoridades

O 'Novo Semanário' revela, na edição que estará amanhã nas bancas, que as autoridades nacionais têm sob suspeita uma denominada 'empresa-mistério' do Benfica. De acordo com o jornal, enquanto escutava Luís Filipe Vieira, o Ministério Público encontrou a Benfica International, uma sociedade criada pelo clube no Luxemburgo. Ao semanário, os encarnados justificam que pretendiam expandir a marca fora de Portugal.





A mesma fonte adianta que Domingos Soares de Oliveira é um dos administradores dessa empresa, juntamente com outro gestor de fundos de investimento sem ligação ao Benfica.