Nunca houve dúvidas sobre caráter de Enzo

Roger Schmidt acabou a conferência de antevisão a não responder a uma questão sobre Enzo Fernández, fazendo questão de registar que era "assunto encerrado", mas acabou por ser inevitável voltar a falar do médio argentino no final do jogo na Póvoa de Varzim.

"Nunca tive dúvidas sobre o seu caráter. Estou muito contente. Foi importante para ele jogar novamente. Está focado em jogar futebol. Agora terá oportunidade de se voltar a focar apenas no futebol. O Enzo ter marcado o segundo golo foi o final perfeito para este jogo", registou o treinador alemão com um largo sorriso, acrescentando que tudo o que passou "faz parte do futebol".

"Há rumores, oportunidades, ofertas, isso faz tudo parte. Fomos sempre muito abertos. Não há nada que perdoar. Enzo esteve de volta e marcou um golo decisivo. A equipa esteve bem e todos os jogadores contam", reafirmou Roger Schmidt, fazendo questão de deixar ainda palavras bem elogiosas sobre o seu jogador.

"É importante, ele adora jogar pelo Benfica e ajudar a sua equipa, nunca tive dúvidas sobre a sua atitude. É uma boa pessoa e estou feliz que este assunto esteja fechado e agora podemos focar-nos no mais importante. Importante é como gerimos tudo isto e não há nada para perdoar", clarificou o treinador alemão, deixando ainda o desejo que Enzo "fique o resto da temporada" no clube. "Está no Benfica e gosta muito de jogar no Benfica", vincou Roger Schmidt, falando depois de "um jogo duro e típico de Taça de Portugal", deixando ainda uma palavra para "o bom jogo do Varzim". E antes de sair da sala de imprensa soltou um "não posso confirmar nada" sobre as recentes movimentações dos encarnados no mercado, nomeadamente as contratações de Casper Tengstedt (que chegou a Lisboa enquanto o Benfica jogava na Póvoa) e Andreas Schjelderup (esperado até ao final da semana para se juntar ao plantel das águias).