Nuno Félix renova com o Benfica

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação do médio Nuno Félix, jovem de 18 anos que cumpre a 7.ª temporada ao serviço das águias."É um orgulho desde o primeiro dia que represento o Benfica. É um dos maiores clubes do Mundo e é um orgulho para qualquer jogador poder representar o Benfica", referiu o jogador aos meios oficiais dos encarnados.O médio, que assumiu que o seu objetivo passa por "jogar na equipa principal", fez parte do plantel que conquistou a Youth League e o Campeonato Nacional de juniores."É um verdadeiro atleta. Muito responsável, destaca-se pela sua entrega e talento em todas as dimensões do jogo. Ao longo do seu percurso formativo, jogou em várias posições no corredor central, fruto da sua inteligência de jogo e disciplina para cumprir as suas missões. É no setor médio que consegue demonstrar toda a sua capacidade de jogo. É reconhecido naturalmente pelos seus pares, as suas características de liderança do grupo, contribuindo para um clima muito positivo na equipa, assentando o seu trabalho em valores fortes de sacrifício, espírito de equipa e entreajuda", frisou Filipe Coelho, treinador da equipa juvenis A do Benfica, ao site oficial do clube.