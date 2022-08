Nuno Gomes analisa avançados do Benfica: «Henrique Araújo não precisa de muitos minutos para marcar»

Nuno Gomes vê várias qualidades nos homens da frente que Roger Schmidt tem à disposição no plantel do Benfica. O antigo avançado das águias descreveu com o que o técnico alemão pode contar."Gonçalo Ramos tem sido aposta no onze titular e assumiu-se como um verdadeiro número 9, tem feito muitos golos. Henrique Araújo é um jogador que não precisa de muitos minutos para marcar. Acrescentando Yaremchuk e Musa, que veio do Boavista e ainda não conseguiu o seu espaço, mas com certeza também o terá esta época. O Benfica, em termos de avançados, está bem servido", garantiu a glória das águias em declarações à Rádio Renascença.O antigo internacional português, de 46 anos, afirmou também que o Dínamo Kiev "não vai desistir facilmente", apesar dos dois golos de desvantagem no playoff de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, cuja segunda mão se disputa esta terça-feira."Acredito que não haja grandes mudanças [no onze]. Não me parece que seja agora, no último jogo desta fase de início da época, e se calhar o jogo mais importante, mesmo com vantagem de 2-0, que Roger Schmidt vá fazer grandes alterações. Acredito que o Benfica entrará na máxima força. Faltam 90 minutos e a equipa ucraniana tem as suas esperanças de dar a volta à eliminatória. Todos os cuidados são poucos", vincou Nuno Gomes.