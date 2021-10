Nuno Gomes: «Depois de bater o Barcelona, o Benfica tem boas hipóteses de chegar aos oitavos»

Nuno Gomes antecipou as contas do Benfica na Liga dos Campeões e sublinhou que as águias têm boas perspetivas de alcançarem a qualificação.





"Depois de bater o Barcelona em casa, o Benfica tem boas hipóteses de chegar aos oitavos-de-final, mas seria óptimo se pudesse tirar o máximo de pontos possíveis deste duplo confronto com o Bayern Munique, já que não consegue controlar o que acontece nos jogos entre Barcelona e Dínamo Kiev. Muita coisa pode mudar nas duas próximas jornadas e os jogos nem sempre correm como desejamos", vincou o antigo avançado dos encarnados em declarações ao site da UEFA.Sobre o jogo com o Bayern, o ex-jogador, de 45 anos, diz que "será sempre muito difícil". "O Bayern é uma das três melhores equipas do Mundo neste momento, senão mesmo a melhor, capaz de apresentar um 'onze' fantástico em todos os aspetos. É difícil encontrar alguma fraqueza. Pode ser derrotado, mas é um dos crónicos candidatos a conquistar a Champions League e vai apresentar-se em alta após a goleada por 5-1 em casa do Bayer Leverkusen, no duelo entre os líderes da Bundesliga.