Nuno Gomes: «Os benfiquistas sonham com a final da Liga dos Campeões, mas sabemos que é difícil»

Passado um ano, o Benfica vai voltar a jogar os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Os encarnados foram eliminados em 2022 nesta fase pelo Liverpool e esperam agora ir mais além, às meias-finais, onde já não conseguem estar desde 1990, ano em que chegaram à final, perdida para o AC Milan (1-0), ainda na antiga Taça dos Campeões.Nuno Gomes foi convidado pela televisão italiana Sky Sport para comentar o momento das águias e explicou que o sonho passa pela presença no derradeiro jogo, em Istambul. "Os benfiquistas sonham com a final da Liga dos Campeões, mas sabemos que é difícil. Não pensávamos que chegaríamos tão longe, mas a equipa está a revelar-se capaz de jogar muito bem. Schmidt conquistou de imediato o coração dos adeptos pela sua forma de estar e de fazer a equipa jogar", assumiu o antigo internacional português, que atuou 12 épocas de águia ao peito.O ex-avançado, de 46 anos, que em Itália representou a Fiorentina, abordou também a temporada de excelência de João Mário, um ex-Inter que vai agora defrontar o antigo clube na Liga dos Campeões. "Ele está a fazer uma ótima temporada de trabalho, sempre foi um bom jogador que se dizia não marcar golos e a quem faltava intensidade. Este ano, porém, não faltou nada. Isso é mérito do treinador que o revitalizou como a outros jogadores", vincou Nuno Gomes.