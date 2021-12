Nuno Gomes sustenta entrada de Pizzi no onze "pelo que oferece com bola"

Nuno Gomes justificou o regresso de Pizzi ao onze titular do Benfica por aquilo que o camisola 21 "oferece com bola"."Jorge Jesus deu a titularidade a Pizzi e Yaremchuk. O ucraniano, apesar de não ser indiscutível no campeonato, foi titular em todos os jogos da Champions até agora. E Pizzi, pelo que oferece com bola num jogo onde se espera que o Benfica esteja mais tempo em organização ofensiva. Rafa vai ocupar a esquerda do ataque encarnado", afirmou o antigo avançado dos encarnados em declarações ao site da UEFA.O ex-internacional português explicou o que está em causa para as águias. "Só uma vitória interessa ao Benfica e mesmo assim pode não ser suficiente para atingir os oitavos de final. O Benfica precisa de vencer o Dínamo Kiev e esperar um deslize do Barcelona para conseguir o segundo lugar no grupo. Apesar da derrota com o Sporting e de atravessar um mau momento emocionalmente e de alguma irregularidade o Benfica é favorito para este jogo porque na minha opinião a qualidade individual da equipa encarnada é superior aos ucranianos", reiterou Nuno Gomes.