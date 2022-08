Nuno Santos agradece ao Benfica na despedida: «Para onde for serei sempre um de vós!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Santos (@nunosantos77)

Nuno Santos despediu-se este sábado do Benfica, clube do qual se desliga para enveredar por uma experiência na Major League Soccer, ao serviço do Charlotte FC. O médio português agradeceu os momentos de águia ao peito."Obrigado! Chegou o momento de me despedir do clube que me viu crescer. Levo comigo momentos felizes, conquistas e grandes amizades. Um agradecimento muito especial a todos os Benfiquistas que sempre me apoiaram. Para onde for serei sempre um de vós! Obrigado", deixou claro através das redes sociais.Nuno Santos acabou por nunca se estrear na equipa principal das águias. O jogador, de 23 anos, que nas últimas épocas cumpriu empréstimos no Boavista, Moreirense e P. Ferreira havia iniciado a ligação com os encarnados em 2012.