Nuno Tavares: «Chorei bastante no meu último dia no Benfica. Pensei: 'Vou sentir saudades disto'»

Nuno Tavares, internacional sub-21 português e jogador do Arsenal, revelou esta quarta-feira em declarações ao podcast 'Counter Attack' alguns dos bastidores da sua saída do Benfica para o clube da Premier League, assumindo que chorou "bastante" no último dia passado nas instalações dos encarnados.

"O meu agente da possibilidade de ir para o Arsenal no final da temporada, é a forma dele fazer as coisas. Não gosta de falar essas coisas no meio da temporada. Eu estava no Benfica e era difícil para mim sair de lá porque era um miúdo que tinha vindo da formação e às vezes é difícil sair de lá se [os clubes] não pagarem pelos jogadores. Mas duas semanas depois, o meu agente disse-me que o Arsenal estava realmente interessado em mim e eu fiquei contente com isso, claro. Estava tranquilo com toda a situação porque também tinha contrato com o Benfica, não podia fazer nada. Mas lembro-me de comentar com um amigo: 'Ir para o Arsenal, vestir a camisola...'. É tudo diferente. Mas no meu último dia no Benfica chorei bastante. Pensei: 'Vou sentir saudades disto, deste edifício, dos meus amigos, do meu treinador, das pessoas na Academia...' Uma mudanças destas é sempre muito difícil de se fazer. Deixar o teu país, a tua família, o próprio clima. Para ser sincero, não gosto muito deste clima. Prefiro jogar na chuva. Quando está muito quente quase não consigo respirar, consigo sentir o meu sangue a correr dentro de mim."





"Foi contra o Chelsea, quando os adeptos regressaram aos estádios por causa da Covid-19. Para ser sincero, foi muito bom e também semelhante ao que sentia no Benfica. Isto no que ao estádio diz respeito. Porque o ambiente proporcionado pelos adeptos é muito, muito bom. Apoiam-te até ao final, quer percas ou ganhes. Sinto que consigo sentir melhor a vibração que chega das bancadas quando marcamos quando estou no banco de suplentes. É muito bom", acrescentou.