Nuno Tavares confiante: «O Benfica pode ir longe na Champions»

Nuno Tavares, antigo lateral-esquerdo do Benfica atualmente no Marselha (por empréstimo do Arsenal), não se mostrou surpreendido, em entrevista à RFI, com a campanha europeia dos encarnados. "Não me surpreende face à capacidade dos jogadores que o Benfica tem. Ainda por cima o treinador também tem muita capacidade. Ninguém pode apontar algo ao Benfica neste momento e com os jogadores que tem pode ir muito longe na Champions", afirmou o defesa.