Nuno Tavares: «Gostava de jogar no Benfica, como todos os que saem de lá»

Nuno Tavares afirmou esta segunda-feira que o Benfica foi "um justo vencedor" da Liga Bwin 2022/23. Em declarações ao 'Canal 11', o lateral-esquerdo recordou a passagem pela formação encarnada e deixou no ar a possibilidade de um dia regressar ao clube.





"Benfica foi um justo vencedor, acho que não há dúvidas, liderou o campeonato desde o início ao fim. Eu fui formado no Benfica, então sempre que o Benfica ganha qualquer coisa eu fico contente, como é óbvio, por fazer parte dessa instituição também. Se o Benfica ganhar títulos eu fico contente. Gostava de jogar no Benfica, como todas as pessoas que saem do Benfica. O Benfica é uma grande instituição, mas neste momento estou focado no Europeu e isso é o mais importante", referiu.Nuno Tavares jogou na última temporada pelo Marselha, a título de empréstimo do Arsenal, clube com o qual tem ligação até junho de 2025.