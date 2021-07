Nzonzi terá recusado proposta do Benfica

Steven Nzonzi estará mais longe de se tornar jogador do Benfica. Tudo porque, de acordo com a ‘Gazzetta dello Sport’, o internacional francês da Roma, de 32 anos, recusou o contrato de três anos que as águias lhe haviam oferecido.

Inicialmente, a SAD encarnada propunha um salário a rondar os 2 milhões de euros limpos por cada um de dois anos de contrato, como Record noticiou. Os italianos avançam que as águias colocaram ainda em cima um terceiro ano de vínculo, mas nem assim convenceram o jogador dos quadros da Roma, onde aufere 3,2 M€ euros líquidos/ano. Nzonzi apenas foi utilizado pelos giallorossi em 2018/19 e, nas duas últimas temporadas, acabou por ser cedido aos turcos do Galatasaray e aos franceses do Rennes. O possante médio, de 1,96 metros, custou aos cofres da Roma 26,6 milhões de euros mas não entrava agora nas contas de José Mourinho, quando está a um ano de acabar contrato.